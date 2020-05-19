2020-05-19T23:14:53+03:00
Здоровье

Из-за переливания плазмы второй тяжелобольной петербуржец вылечился от коронавируса

Новый метод лечение дал результат уже на вторые сутки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге от коронавируса вылечился второй пациент, которому перелили плазму.В Санкт-Петербурге от коронавируса вылечился второй пациент, которому перелили плазму.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Второго пациента Городской больницы №40, переболевшего коронавирусом в тяжелой форме и лечившегося переливанием плазмы, успешно выписали домой в Санкт-Петербурге. В этот раз инфекцией заразился медик – заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин. Его состояние ухудшилось на пятый день после начала болезни. Симптомы были разнообразные: одышка, сильный кашель и нарастающая интоксикация. Ситуация поправило переливание плазмы горожан, уже переболевших коронавирусом.

- На следующие сутки после переливания клиническая ситуация стала меняться, у пациента улучшилась оксигенация (насыщение кислородом – Прим. ред.), и еще через сутки его состояние перестало внушать опасения. Сам больной также почувствовал перелом в своем здоровье, - рассказал Комздраву завотделением анестезиологии и реанимации Евгений Гарбузов.

Сейчас в Горбольнице №40 лежит еще один пациент с COVID-19, которому перелили плазму. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но его состояние здоровья стабилизировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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