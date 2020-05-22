«Голую» медсестру из Тулы поддержали врачи Санкт-Петербурга

22 Май 2020 2020-05-22T14:13:39+03:00

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Петербургские медики встали на защиту «голой» медсестры из Тулы, снимки которой облетели весь мир. Красавица в прозрачном костюме и одном нижнем белье покорила мужчин всей планет, однако руководство тульской клиники решило наказать сотрудницу на неподобающий вид. Ее коллеги из Санкт-Петербурга объяснили, почему этого делать нельзя и подержали девушку.

- Руководство клиники должно уделять внимание не только средствам защиты, но и системе кондиционирования воздуха, чтобы медики чувствовали себя нормально, заявил ФАН директор Института сестринского образования «первого меда» Ильдар Миннуллин.

По его словам, костюмы бывают разной прозрачности - тут произошло совпадение – но в них одинаково жарко. А врачи работают в костюмах сутками. Главное, что медсестра профессионально выполняла обязанности и помогала спасать жизни пациентам, а не ее внешний вид.

К слову, губернатор Тульской области уже пообщался с девушкой и также выразил ей поддержку.

Напомним, что «КП-Петербург» нашла фото «голой» медсестры, но уже без маски и защитного костюма.

ИСТОЧНИК KP.RU