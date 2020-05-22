Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену

22 Май 2020 2020-05-22T19:53:38+03:00

Если на месте СКК не успеют построить новую арену, то Петербург может остаться без хоккейного ЧМ-2023. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти города пока не могут выделить 10 миллиардов на возведение объекта из-за трат на борьбу с коронавирусом

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Санкт-Петербург может остаться без хоккейного чемпионата мира 2023 года. Это произойдет в том случае, если город не успеет построить к назначенному сроку новую ледовую арену на месте снесенного СКК «Петербургский». И такие опасения есть. Карты может спутать коронавирус.

- По условиям концессионого соглашения, город должен вложить 10 млрд рублей в строительство, однако в нынешнем году денег не будет, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Средства из бюджета пошли на борьбу с коронавирусом и сейчас Смольному не до масштабных строек. Рассчитаться город обещает, но потом, по факту строительства.

При этом если Петербург будет отставать от сроков, то турнир могут отдать Швейцарии. Именно эта страна должны была провести турнир в 2020 году, но его отменили все из-за того же коронавируса. И, как пишет финское издание Iltalehti, разговоры о переносе ЧМ-2023 в Лозанну уже идут.

Впрочем, пока официально эти заявления в Международной федерации хоккея не подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU