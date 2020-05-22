2020-05-22T19:53:38+03:00
Спорт

Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену

Власти города пока не могут выделить 10 миллиардов на возведение объекта из-за трат на борьбу с коронавирусом
Петр КИБЕР
Поделиться:
Если на месте СКК не успеют построить новую арену, то Петербург может остаться без хоккейного ЧМ-2023.Если на месте СКК не успеют построить новую арену, то Петербург может остаться без хоккейного ЧМ-2023.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург может остаться без хоккейного чемпионата мира 2023 года. Это произойдет в том случае, если город не успеет построить к назначенному сроку новую ледовую арену на месте снесенного СКК «Петербургский». И такие опасения есть. Карты может спутать коронавирус.

- По условиям концессионого соглашения, город должен вложить 10 млрд рублей в строительство, однако в нынешнем году денег не будет, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Средства из бюджета пошли на борьбу с коронавирусом и сейчас Смольному не до масштабных строек. Рассчитаться город обещает, но потом, по факту строительства.

При этом если Петербург будет отставать от сроков, то турнир могут отдать Швейцарии. Именно эта страна должны была провести турнир в 2020 году, но его отменили все из-за того же коронавируса. И, как пишет финское издание Iltalehti, разговоры о переносе ЧМ-2023 в Лозанну уже идут.

Впрочем, пока официально эти заявления в Международной федерации хоккея не подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге
100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС
Волонтеры рассказали о помощи пенсионерам, лечащихся в «Ленэкспо» от COVID-19
Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену
Двух братьев-нерпят вернули в Ладожское озеро после выкорма и реабилитации
Полсотни ТЦ Санкт-Петербурга попались на торговле во время карантина
Семья с 10 детьми, получила две квартиры в Приморском районе
Во временном госпитале в «Ленэкспо» начали работать волонтеры
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 22 мая 2020 года: Больше всего случаев в Гатчинском районе
Александринский театр покажет онлайн-перформанс «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство»
На Приморском шоссе дотла сгорела легковушка
Городская станция переливания крови бьет тревогу: критически не хватает доноров
56 пациентов с коронавирусом выписались из госпиталя в «Ленэкспо» за сутки
На прощание с умершими петербуржцам дали 10 минут
Полиция начнет привлекать к ответственности граждан за нарушение «закона о тишине» в Санкт-Петербурге
Фура сгорела после столкновения с грузовиком на трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом
Петербуржец получил шесть лет за съемки порно с 300 детдомовцами
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года: Почти все люди на улице
С 1 июня 2020 года открывается визовый отдел консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения расскрыл подробности о трех новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года
Пенсионерам старше 65 лет выплатят по 2000 рублей без заявления, в автоматическом режиме
Коронавирус выявлен в 31 населенном пункте Ленинградской области на 22 мая 2020 года
Дополнительные выплаты получат медики и сотрудники социальных учреждений за работу с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге
1 июля в Санкт-Петербурге откроются детские лагеря
Прогноз погоды на выходные 23-24 мая 2020 года в Санкт-Петербурге озвучили синоптики