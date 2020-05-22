2020-05-22T21:37:10+03:00
Происшествия

Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге

Женщина хотела за солидную сумму помочь подозреваемой по уголовному делу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователя полиции, обвиняемую во взяточничестве, отправили под домашний арест в Санкт-Петербурге.Следователя полиции, обвиняемую во взяточничестве, отправили под домашний арест в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Следователя полиции из Санкт-Петербурга, попавшуюся на взятке в размере больше 1 млн рублей, отправили под домашний арест. Уголовное дело возбудил 20 мая лично глава СК России Александр Бастрыкин. Женщине оставалось развести руками и написать явку с повинной.

По версии следствия, старший следователь по особо важным делам решила «подсобить» гражданке, подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции. Помощь полагалась за солидную сумму в размере 1,2 млн рублей. Деньги «служитель закона» получала три раза. Она не стеснялась делать это даже в своем кабинете в здании ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте.

- Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца по 21 июля 2020 года, запретив покидать жилище, за исключением ежедневной прогулки в дневное время продолжительностью не больше 4 часов в пределах домовой территории. Ей домашний арест не понравился, она просила ограничиться запретом определенных действий - в частности, покидать жилое помещение с 22 по 06 часов, а также посещать массовые мероприятия, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что бывшему следователю теперь грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге
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