Умерших петербуржцев поместят под герметичный купол в ходе церемоний прощания в крематории

22 Май 2020 2020-05-22T23:24:27+03:00

В Смольном объяснили как будут прощаться с умершими во время пандемии коронавируса. Фото: Александр ГЛУЗ

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Смольный дополнил четким списком рекомендаций ранние нововведения в правилах проведения похорон в Санкт-Петербурге. Для церемонии прощания в крематории выделят средний зал, где нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции родственников покойного горожанина. На одного человека отводится 3 «квадрата», а во время обряда отпевания – порядка 5 кв.м.

- К ношению масок, перчаток и запрету на контакт с умершим добавляется установка герметичного купола, который не допускает физическую возможность прикоснуться к телу покойного. Кроме того, зал крематория имеет отдельный вход и выход, что позволит прибывающим на церемонию прощания не пересекаться друг с другом. Тело умершего будет подаваться из изолированного технологического помещения, что тоже исключает его контакт с посетителями, - передают в пресс-службе Смольного.

«Комсомолка» уже писала, что на прощание с умершим на кладбище дадут не больше 10 минут. Сейчас в городе похоронили 71 человека с диагнозом COVID-19. Для этих целей выделили отдельные участки Новом Колпинском городском кладбище и кладбище Илики.

Напомним, прощаться с умершими от коронавируса в Санкт-Петербурге пока что строго запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU