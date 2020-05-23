2020-05-23T00:56:35+03:00
Дом. Семья

Добрый петербуржец помог утятам добраться до матери на оживленной дороге

Мужчина не поленился остановить машину и поднять пернатых малышей на бордюр [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец доставил утят к своей маме, поскольку самостоятельно они не могли запрыгнуть на бордюр и уйти с дороги. Фото: vk.com/unreleased_dtpПетербуржец доставил утят к своей маме, поскольку самостоятельно они не могли запрыгнуть на бордюр и уйти с дороги. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали милое видео операции по спасению утят на оживленной дороге. Неравнодушный водитель остановился в крайнем правом ряду, чтобы пернатые вместе с мамой смогли спокойно перебраться на обочину и не бояться встречных автомобилей. Но вот загвоздка – впереди их ждал бордюр. Ребятки начали метаться, испугавшись, что не могут залезть на препятствие, но на помощь им пришел петербуржец.

- Мама утка запрыгнула, а детишки не могут. Водитель – молодец, помог, - прокомментировал спасательную операцию автор видеозаписи.

В итоге, по словам очевидца, восьмерых ребят успешно перекинули к матери. Примечательно, что когда мужчина подсадил первых двух утят, их мать тут же подскочила к ним на защиту, готовясь кинуться на человека. Однако затем утка остепенилась, поняв, что ей хотят только добра.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге спасли шестерых утят, провалившихся в дыру у теплосети в Приморском районе. Для этого на место приехали теплоэнергетики.

Житель Санкт-Петербурга помог утятам попасть к маме не оживленной дороге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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