Родственников грудничка, брошенного на улице, разыскивают вторые сутки в Санкт-Петербурге

23 Май 2020 2020-05-23T01:01:40+03:00

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В Санкт-Петербурге вторые сутки не могут найти хоть каких-либо родственников грудного малыша, брошенного 21 мая на скамейке на улице Димитрова. На вид ему около месяца. Сейчас к полицейским подключились волонтеры из регионального отделения поисковой организации «Лиза Алерт». Петербуржцы развешивают ориентировки на мальчика в городе в надежде, что он не останется сиротой на всю жизнь.

Если вы знаете что-нибудь о родных малыша, просьба сообщить по указанному телефону. Фото: lizaalert.org

- Был завернут в сиреневое одеяло, находился в бежевой сумке-переноске. Одежда следующая: серая распашонка, голубые ползунки, пеленка, чепчик. Просим сообщать любую информацию по телефонам горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112, - гласит текст на листовках с ориентировкой на грудничка.

Напомним, сотрудники полиции ранее забрали мальчика и доставили его в медицинское учреждение. Сообщается, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU