2020-05-23T15:41:26+03:00
Происшествия

Мужчину, насмерть забившего мать пятерых детей сковородкой, отправили в СИЗО на два месяца

Против избранной меры пресечения обвиняемый не возражал
Лилия КОЗЛОВА
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Суд заключил под стражу мужчину, забившего насмерть мать пятерых детей в Санкт-ПетербургеСуд заключил под стражу мужчину, забившего насмерть мать пятерых детей в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Невский суд Санкт-Петербурга в субботу, 23 мая 2020 года, отправил в следственный изолятор 35-летнего Павла Искандрова, который жестоко забил сковородкой свою сожительницу, 42-летнюю Лидию, мать пятерых несовершеннолетних детей. В заключении на время расследования мужчина пробудет два месяца.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Искандарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, умышленное причинения тяжкого вреда, повлекшее смерть человека, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде задержанный против избранной ему меры не возражал. Мужчина будет находиться под стражей два месяца, до 21 июля 2020 года включительно.

Трагедия произошла 15 мая на Дальневосточной проспекте. Мужчина избил свою сожительницу и бросил ее умирать. В квартире остались пятеро запуганных детей. Только на следующий день они прибежали к соседке и рассказали о произошедшем. Женщина была еще жива, но скончалась 16 мая в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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