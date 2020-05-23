2020-05-23T12:38:14+03:00
Происшествия

Мужчину, забившего сковородкой мать пятерых детей, отпустили из-за ошибки судмедэксперта

Первой причиной смерти женщины в Санкт-Петербурге назвали пневмонию [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Судэксперты ошиблись и назвали пневмонию причиной смерти многодетной материСудэксперты ошиблись и назвали пневмонию причиной смерти многодетной материФото: предоставлено родственниками.
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Необычный поворот произошел в деле о жуткой гибели 42-летней Лидии из Санкт-Петербурга. Чудовищная трагедия произошла 15 мая 2020 года в одной из квартир дома на Дальневосточном проспекте. Сожитель многодетной жестоко избил ее сковородкой и бросил умирать на глазах пятерых детей. Женщину нашли спустя сутки, в итоге она умерла. 35-летнего Павла задержали, однако сразу же отпустили. Якобы, Лидия умерла совсем не от жутких травм и кровопотери, а пневмонии.

- Информация из больницы о госпитализации и последующей смерти женщины поступила в полицию Невского района 16 мая. Полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение и доставили мужчину ранее проживающего с потерпевшей для разбирательства. Однако, в связи с тем, что по заключению судмедэксперта смерть женщины наступила от пневмонии, полицейские отпустили мужчину, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Запуганные дети сутки сидели рядом с телом умирающей матери Фото: предоставлено родственниками.

Запуганные дети сутки сидели рядом с телом умирающей материФото: предоставлено родственниками.

Однако поверить в то, что избиение никак не повлияло на жизнь женщины – сложно. Результаты экспертизы и материалы дела 20 мая были направлены в следственные органы. В пятницу, 22 мая, от судмедэксперта поступило сообщение об ошибке, допущенной в своем предыдущем заключении. Все-таки многодетная мать умерла от травм.

Полицейские сразу же отреагировали и вновь задержали и доставили для проведения процессуальных действий сожителя потерпевшей.

О том, что в этой семье было не спокойно, слышны крики и шум, соседи и полиция знали уже с начала года.

- В указанный период в полицию действительно поступало несколько жалоб в ее адрес, все они касались нарушения закона о тишине, а именно громко играющей музыки. На все жалобы полиция реагировала в установленном законом порядке, - пояснили правоохранители.

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По словам родственников, если бы муж-тиран сразу вызвал скорую, женщину можно было бы спасти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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