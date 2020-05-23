2020-05-23T15:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года установило рекорд

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Более 260 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге за суткиБолее 260 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года установило рекорд. Сразу 265 пациентов полностью выздоровели и были выписаны за последние сутки. На данный момент их количество еще не превышает число зафиксированных заражений за день, но двигается в этом направлении.

- За последние сутки в Петербурге вылечились от коронавируса 265 человек. Инфекция была выявлена у 363 горожан, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

За все время эпидемии в городе на Неве зарегистрировано 12955 случаев заражения, из них 265 вылечились, 113 скончались. На данный момент с коронавирусом борются 9718 пациентов.

Семья из Петербурга, которая сама переболела вирусом, запустила акцию "Я уже здоров". Супруги Лытко сделали значки и отдали их в Боткинскую больницу, чтобы врачи выдавали их пациентов в момент выписки. Таким образом петербуржцы хотели подбодрить людей и показать, что побороть этот недуг возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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