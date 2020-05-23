Второй детеныш бизона родился в заповеднике в Ленинградской области
Появились радостные новости о животном мире в Ленинградской области. В заповеднике зубробизонов, расположенном в поселке Рапполово, Токсово, очередное пополнение. Родился еще один детеныш бизона. Об этом в эко-парке рассказали в субботу, 23 мая 2020 года.
- Новость дня! Родился еще один детеныш. Предварительная версия – бычок. Будем наблюдать, - появилось сообщение на официальной странице «ВКонтакте» «Зубровника».
Предположительно это мальчик / Фото: Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"
Это уже второй малыш за текущий май. Предыдущий малыш родился у бизонихи по имени Мадам 10 мая. Это мальчик. Мама и детеныш чувствуют себя хорошо.
Теперь стадо животных насчитывает девять голов.
- От всей души поздравляем. Желаем маме и малышу здоровья, - порадовались новости пользователи социальных сетей.
Однако сейчас увидеть новорожденных бизонов не получится. На данный момент парк закрыт до 31 мая в связи с пожароопасной обстановкой в лесах Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU