2020-05-23T16:22:46+03:00
Дом. Семья

Второй детеныш бизона родился в заповеднике в Ленинградской области

Теперь стадо в «Зубровнике» Токсово составляет девять голов [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Второй детеныш бизона родился в питомнике в Ленобласти / Фото: Администрация ЛенобластиВторой детеныш бизона родился в питомнике в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти
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Появились радостные новости о животном мире в Ленинградской области. В заповеднике зубробизонов, расположенном в поселке Рапполово, Токсово, очередное пополнение. Родился еще один детеныш бизона. Об этом в эко-парке рассказали в субботу, 23 мая 2020 года.

- Новость дня! Родился еще один детеныш. Предварительная версия – бычок. Будем наблюдать, - появилось сообщение на официальной странице «ВКонтакте» «Зубровника».

Предположительно это мальчик / Фото: Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"

Предположительно это мальчик / Фото: Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"

Это уже второй малыш за текущий май. Предыдущий малыш родился у бизонихи по имени Мадам 10 мая. Это мальчик. Мама и детеныш чувствуют себя хорошо.

Теперь стадо животных насчитывает девять голов.

- От всей души поздравляем. Желаем маме и малышу здоровья, - порадовались новости пользователи социальных сетей.

Однако сейчас увидеть новорожденных бизонов не получится. На данный момент парк закрыт до 31 мая в связи с пожароопасной обстановкой в лесах Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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