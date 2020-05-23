Беглов поручил провести расследование после смерти петербурженки, которой четыре раза отказала «скорая помощь»

23 Май 2020 2020-05-23T22:34:45+03:00

Беглов поручил провести расследование после смерти девушки, к которой не приехала скорая помощь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 23 мая 2020 года, поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Причиной стала смерть 30-летней Марии Симоновой, которая умерла 18 апреля, так и не дождавшись помощи от медиков.

- Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования, - сообщили в Смольном.

Марии было 30 лет, она работала стоматологом. Девушке стало плохо 15 апреля. У нее заболели почки, началась тошнота, кружилась голова, было тяжело передвигаться. Четыре раза Мария звонила в скорую помощь, но каждый раз получала отказ со словами, что мест в больницах нет. 18 апреля родственники нашли девушку мертвой на полу в квартире.

Мать девушки пытается добиться возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU