2020-05-23T22:34:45+03:00
Происшествия

Беглов поручил провести расследование после смерти петербурженки, которой четыре раза отказала «скорая помощь»

30-летняя врач-стоматолог скончалась 18 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов поручил провести расследование после смерти девушки, к которой не приехала скорая помощьБеглов поручил провести расследование после смерти девушки, к которой не приехала скорая помощьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 23 мая 2020 года, поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Причиной стала смерть 30-летней Марии Симоновой, которая умерла 18 апреля, так и не дождавшись помощи от медиков.

- Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования, - сообщили в Смольном.

Марии было 30 лет, она работала стоматологом. Девушке стало плохо 15 апреля. У нее заболели почки, началась тошнота, кружилась голова, было тяжело передвигаться. Четыре раза Мария звонила в скорую помощь, но каждый раз получала отказ со словами, что мест в больницах нет. 18 апреля родственники нашли девушку мертвой на полу в квартире.

Мать девушки пытается добиться возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Беглов поручил провести расследование после смерти петербурженки, которой четыре раза отказала «скорая помощь»
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