Беглов поручил провести расследование после смерти петербурженки, которой четыре раза отказала «скорая помощь»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 23 мая 2020 года, поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Причиной стала смерть 30-летней Марии Симоновой, которая умерла 18 апреля, так и не дождавшись помощи от медиков.
- Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования, - сообщили в Смольном.
Марии было 30 лет, она работала стоматологом. Девушке стало плохо 15 апреля. У нее заболели почки, началась тошнота, кружилась голова, было тяжело передвигаться. Четыре раза Мария звонила в скорую помощь, но каждый раз получала отказ со словами, что мест в больницах нет. 18 апреля родственники нашли девушку мертвой на полу в квартире.
Мать девушки пытается добиться возбуждения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU