2020-05-25T10:51:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 25 мая 2020 года: 58 зараженных, 1 умерший

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 25 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 58 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области на 25 мая 2020 годаЕще 58 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области на 25 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Из них 3908 случаев без клинических проявлений болезни. Также "Комсомолка" следит за тем, как развивается коронавирус в Ленинградской области. Последние новости на 25 мая 2020 года - заразились еще 58 человек, умер 1.

- На 25 мая в Ленобласти выявлено еще 58 случаев инфицирования, общее количество зараженных за все время достигло 2495 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В регионе полностью выздоровели еще 15 человек. С начала эпидемии вылечились 1026 человек. На данный момент в Ленобласти борются с коронавирусом 1460 жителей.

Спустя долгое время в Ленобласти подтверждена еще 1 смерть больного коронавирусом. Общее количество умерших за время эпидемии достигло 9 человек.

Также в Санкт-Петербурге выявлено еще 374 зараженных, 138 вылечившихся и 5 новых смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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