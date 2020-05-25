Следственный комитет начал проверку после смерти 30-летней стоматолога, к которой не приехала «скорая помощь» в Санкт-Петербурге

25 Май 2020 2020-05-25T14:49:18+03:00

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В Санкт-Петербурге следственный комитет в понедельник, 25 мая 2020 года, начал доследственную проверку по факту смерти 30-летней Марии Симоновой. Тело девушки было обнаружено в квартире одного из домов на Кондратьевском проспекте 18 апреля. По словам друзей и родственников, Мария 4 раза звонила в «скорую помощь», однако к ней никто не приехал.

- В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, в том числе с целью установления причин смерти, - сообщили в следственном комитете.

Мария как минимум 4 раза обращалась за помощью – 1 раз 17 апреля и 3 раза 18 апреля. Однако получала ответ о том, что в больницах нет мест для ее госпитализации, а также не хватает врачей, чтобы к ней кто-нибудь приехал.

В субботу, 23 мая, губернатор Александр Беглов поручил провести проверку по данному резонансному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU