2020-05-25T14:49:18+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после смерти 30-летней стоматолога, к которой не приехала «скорая помощь» в Санкт-Петербурге

Мать девушки с конца апреля пытается добиться возбуждения уголовного дела
Лилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет начал проверку смерти стоматолога, к которой отказалась ехать скорая в ПетербургеСледственный комитет начал проверку смерти стоматолога, к которой отказалась ехать скорая в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге следственный комитет в понедельник, 25 мая 2020 года, начал доследственную проверку по факту смерти 30-летней Марии Симоновой. Тело девушки было обнаружено в квартире одного из домов на Кондратьевском проспекте 18 апреля. По словам друзей и родственников, Мария 4 раза звонила в «скорую помощь», однако к ней никто не приехал.

- В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, в том числе с целью установления причин смерти, - сообщили в следственном комитете.

Мария как минимум 4 раза обращалась за помощью – 1 раз 17 апреля и 3 раза 18 апреля. Однако получала ответ о том, что в больницах нет мест для ее госпитализации, а также не хватает врачей, чтобы к ней кто-нибудь приехал.

В субботу, 23 мая, губернатор Александр Беглов поручил провести проверку по данному резонансному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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