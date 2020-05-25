2020-05-25T16:26:32+03:00
Общество

Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города

27 мая Северной столице исполнится 317 лет
Петр КИБЕР
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Руководство Петербурга поздравило жителей с Днем города.Руководство Петербурга поздравило жителей с Днем города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дату 27 мая каждый житель города на Неве знает не хуже своего дня рождения. Именно в этот день, в 1703 году, императором Петром Великим был основан Санкт-Петербург. С этого момента прошло уже 317 лет. С наступающим Днем города петербуржцев поздравили губернатор Северной столицы и спикер Законодательного собрания.

- Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Поздравляем вас с днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга! Энергия и воля Петра Первого, талант и труд лучших зодчих и мастеров сделали наш город одним из самых красивых на планете. За 317 лет он не раз менял ход отечественной и мировой истории, совершал удивительные изобретения и открытия, создавал гениальные художественные произведения, - говорится в тексте послания, который приводит пресс-служба Смольного.

Увы, но из-за охватившей весь мир пандемии коронавируса отметить нынешний праздник пышными торжествами не получится. Ситуация диктует отказ от массовых мероприятий. Даже традиционный фейерверк было решено отменить, чтобы не вызывать скопления зрителей.

Но День города будет. Его отметят концертами и событиями в режиме онлайн. И каждый горожанин сможет присоединиться к ним, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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