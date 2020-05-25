2020-05-25T18:20:19+03:00
Общество

Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью экс-главного архитектора Санкт-Петербурга

Александр Викторов был членом градостроительного совета Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной члена градостроительного совета Ленинградской области Александра Павловича ВиктороваАлександр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной члена градостроительного совета Ленинградской области Александра Павловича ВиктороваФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 25 мая 2020 года, выразил соболезнования родным и близким члена градостроительного совета региона и бывшего главного архитектора Санкт-Петербурга Александра Павловича Викторова в связи с его кончиной.

- С глубоким прискорбием узнал об уходе из жизни Александра Павловича Викторова. Вспоминаю его с большой теплотой. До конца своих дней он был членом градостроительного совета Ленинградской области. Трудолюбивый, упорный, целеустремленный — Александр Павлович прекрасно знал свое дело, был настоящим профессионалом, - отметил Дрозденко.

Губернатор рассказал, что на протяжении многих лет Викторов добросовестно служил на благо региона, пользовался большим уважением в архитектурном сообществе.

- Разделяю боль утраты с семьей Александра Павловича Викторова, его родными и близкими. Светлая ему память!

Александр Викторов скончался 24 мая на 66-м году жизни после продолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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