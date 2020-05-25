Следственный комитет потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятниках

25 Май 2020 2020-05-25T18:43:01+03:00

СК потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятниках Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывшей и действующему главам администрации предъявлено обвинение по уголовному делу о халатности

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В Ленинградской области следственный комитет предъявил обвинение бывшей главе администрации «Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района» Ольге Барановой и действующему руководителю Игорю Цыганкову по уголовному делу о массовом уничтожении домов-памятников. Чиновников обвинили в халатности.

- В результате ненадлежащего исполнения обязанностей глав «Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» в период с января 2018 года по 17 мая 2020 года произошли возгорания 6 объектов культурного наследия регионального значения, - рассказали в следственном комитете.

Пожары привели к утрате памятников, что является существенным нарушением охраняемых законом интересов государства по сохранности объектов культурного наследия.

Также следствие направило в суд ходатайство об отстранении главы администрации Игоря Цыганкова от занимаемой им должности.

В настоящее время по уголовным делам выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU