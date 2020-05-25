2020-05-25T18:43:01+03:00
Происшествия

Следственный комитет потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятниках

Бывшей и действующему главам администрации предъявлено обвинение по уголовному делу о халатности
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
СК потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятникахСК потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятникахФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области следственный комитет предъявил обвинение бывшей главе администрации «Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района» Ольге Барановой и действующему руководителю Игорю Цыганкову по уголовному делу о массовом уничтожении домов-памятников. Чиновников обвинили в халатности.

- В результате ненадлежащего исполнения обязанностей глав «Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» в период с января 2018 года по 17 мая 2020 года произошли возгорания 6 объектов культурного наследия регионального значения, - рассказали в следственном комитете.

Пожары привели к утрате памятников, что является существенным нарушением охраняемых законом интересов государства по сохранности объектов культурного наследия.

Также следствие направило в суд ходатайство об отстранении главы администрации Игоря Цыганкова от занимаемой им должности.

В настоящее время по уголовным делам выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «На прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%»
Детские лагеря Санкт-Петербурга могут открыться раньше 1 июля
Трех тюленей, вылечившихся от паразитов и травм, выпустили в Финский залив
Двух упитанных крыс заметили в одном из продуктовых магазинов Санкт-Петербурга
Петербуржцев попросили не «лечиться» алкоголем от коронавируса
Уголовное дело об убийстве завели после внезапной пропажи экс-командира ОМОН в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года: Еще 58 заболевших
Следственный комитет потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятниках
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью экс-главного архитектора Санкт-Петербурга
Более 1,8 миллиона горожан получили выплаты на покупку масок от правительства Санкт-Петербурга
«Субару» разбился всмятку на Приморском шоссе в сторону Санкт-Петербурга
Беглов предложил включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей во время пандемии коронавируса
Маленького лосенка с пневмонией спасают от смерти в Санкт-Петербурге
Ленни Кравиц отменил концерт в Санкт-Петербурге
Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города
В Петербурге на поддержку СМИ выделили 120 миллионов рублей
Более 50 человек подключены к ИВЛ в больницах Ленинградской области
Церемония награждения Почетных жителей Санкт-Петербурга перенесена на неопределенный срок
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: Показатель резко упал вниз
Птенцов цапли, выпавших из гнезда, спасли в деревне Ленинградской области
Смольный создал «горячую линию» по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными
Необычно сложная пробка образовалась в Санкт-Петербурге утром 25 мая 2020 года