Детские лагеря Санкт-Петербурга могут открыться раньше 1 июля

25 Май 2020 2020-05-25T20:51:27+03:00

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Глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева рассказала, что детские лагеря в городе могут заработать и раньше 1 июля, но только в случае благополучной эпидемиологической обстановки. Если коронавирус отступит, то первая смена оздоровительного отдыха для ребят начнется уже с 15 июня.

- Организация детского отдыха возможна, но с ограничениями. Будем гибко реагировать на меняющуюся эпидемиологическую обстановку и, в случае ее улучшения, дата начала летней оздоровительной компании может быть скорректирована. Пока что детям из Северной столицы запрещено выезжать на отдых в другие регионы до 30 июня. В итоге если лагеря в регионах не смогут принять наших детей, то город и Ленобласть смогут включиться в эту работу и взять их к себе, - сообщила чиновник в эфире телепрограммы "Петербург против коронавируса".

Напомним, из-за пандемии в детских лагерях группы вместят не больше 15 человек, а каждая смена продлится максимум 2 недели. Масочный режим вводить для ребят не будут, а родителям запретят видеться с их чадами. Добавим, что в городе готовы принять детей 13 лагерей Санкт-Петербурга и 68 Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU