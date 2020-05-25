Лучано Спаллетти, Данни и Халк поздравили «Зенит» с 95-летием

25 Май 2020 2020-05-25T21:24:52+03:00

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В день 95-летия «Зенита» прославленный футбольный клуб поздравили звездные болельщики, а также бывшие наставники и игроки. Все теплые слова объединили в одно большое трогательное видео. В нем нашлось место и именитому тренеру Лучано Спалетти, который и по сей день носит зенитовскую футболку и вспоминает славные былые деньки.

- Для меня огромная честь быть частью истории «Зенита». Когда я думаю о вас, всегда улыбаюсь! Потому что тот, кто внутри однажды почувствовал себя петербуржцем, остается им навсегда! – рассказывает итальянец.

Добрыми словами отозвался о клубе и легендарный атакующий полузащитник Данни. Судя по всему, португалец не прочь вновь вернутся в Россию.

Многие экс-игроки "Зенита" продолжают следить за клубом даже после ухода. Фото: vk.com/zenit

- Я благодарен судьбе, что был частью этого великого клуба и его истории, и надеюсь, что внесу еще больший вклад однажды в будущем. Надеюсь всегда быть рядом с вами и видеть, как вам покоряются новые титулы. Счастья и всего самого лучшего в мире для этой великой футбольной семьи – «Зенита», - отметил Данни.

И куда же без грозного форварда Халка, который отрастил на самоизоляции шевелюру. По его словам, он продолжает следить за клубом и переживать за результаты.

- Я люблю «Зенит» всем сердцем, слежу на расстоянии и болею за тебя. Очень рад тому, что в прошлом году ты стал чемпионом, и надеюсь на повторение успеха в нынешнем сезоне, - сказал экс-нападающий.

Звезды поздравили футбольный клуб "Зенит" с 95-летием.Видео: vk.com/zenit

ИСТОЧНИК KP.RU