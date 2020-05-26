Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 26 мая 2020 года: Умерло 2, выздоровели 89

26 Май 2020 2020-05-26T10:54:36+03:00

Еще 58 человек заразились коронавирусом в Ленинградской области на 26 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 26 мая 2020 года

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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Ленинградской области. Последние новости на 26 мая 2020 года - впервые число выздоровевших превысило количество зараженных за сутки.

- На утро 26 мая стало известно еще о 58 случаях заражения коронавирусом в Ленинградской области. Также за последние сутки полностью выздоровели 89 человек. На данный момент в регионе борются с болезнью 1427 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также подтверждены еще 2 смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

За все время эпидемии в Ленобласти зафиксировано 2553 случая заражения, из них 1115 выздоровели и 2 скончались.

Накануне председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе напряженная, но контролируемая. Сейчас в больницах находятся а ИВЛ более 50 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU