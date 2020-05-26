Полиция поймала мужчину, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Полицейские Кронштадтского района нашли и задержали одного из хулиганов, устроивших «барбекю» на вечном огне мемориала на Якорной площади. В руки стражей порядка попал 36-летний мужчина по имени Николай, двух его подруг пока ищут.
- 25 мая 2020 года в полицию Кронштадтского района обратился директор местного музея истории с заявлением том, что неизвестные осквернили памятник «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что вечером 24 мая мужчина и две женщины подъехали к мемориалу на автомобиле «Шкода Октавиа», достали шампуры, сосиски и начали их жарить.
По номеру машины была установлена личность водителя. 36-летнего мужчину нашли и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские нашли хулигана, жарившего сосиски на Вечном огне в Кронштадте.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU