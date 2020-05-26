2020-05-26T16:03:39+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года: в четырех районах нет новых случаев заражений

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 26 мая 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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В Ленинградской области только в 4 районах не нашли коронавирус за сутки.В Ленинградской области только в 4 районах не нашли коронавирус за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ленобласть продолжает бороться с COVID-19. За последние сутки в регионе 58 новых случаев коронавируса. К слову, ровно такой же прирост был в статистике и вчера. Известно, что за сутки к заболевшим прибавились жители сразу 34 населенных пунктов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года видно, что без новых заболевших обошлось лишь в четырех районах. Это Лодейнопольский, Тихвинский, Ломоносовский и Лужский.

Зато радует число выздоровевших: сразу 89 человек за последние 24 часа справились с заболеванием. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус нашли у 2553 человек. Вместе с новыми выздоровевших за все время – 1115 пациентов.

"Комсомолка" составила карту распространения коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года. Фото: Павел РОМАНОВ

"Комсомолка" составила карту распространения коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года.Фото: Павел РОМАНОВ

К сожалению, в лидерах по числу новых случаев так и остается Гатчинский район – плюс 14 человек за сутки и всего 750 заболевших. А вот лучше всех «держится» Лодейнопольский район. За все время там всего 5 заболевших, 2 из которых уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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