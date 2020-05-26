Двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте, задержала полиция

26 Май 2020 2020-05-26T16:58:59+03:00

Участникам пикника на могиле рабочих и матросов грозит до трех лет тюрьмы

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Полиция днем во вторник, 26 мая 2020 года, задержала девушек, которые вместе с 36-летним другом устроили «барбекю» на Вечном огне в Кронштадте. Любительниц шашлыков уже доставили в отделение полиции, где ранее оказался их товарищ.

- Сотрудники полиции установили трех участников инцидента у памятника культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в городе Кронштадте. Сейчас в полицию доставлены две девушки, 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Свой пикник компания устроила около 11 часов вечера 24 мая. Они подъехали к мемориалу на автомобиле «Шкода Октавиа», достали шампуры, сосиски и начали их жарить.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За вандализм участникам пикника может грозить до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU