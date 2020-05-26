Следственный комитет рассказал о ходе проверки по факту смерти 30-летней петербурженки, к которой не приехала «скорая»

26 Май 2020 2020-05-26T18:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет рассказал о том, как проходит проверка в связи со смертью 30-летней Марии Симоновой из Санкт-Петербурга, скончавшейся 18 апреля 2020 года. Дело стало громким после того, как были обнародованы аудиозаписи петербурженки в которых она рассказала, что «скорая» отказалась к ней приезжать и госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.

- Звонок женщины с жалобами поступил в 3:29 часов 17 апреля 2020 года. Фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации в стационар для осмотра врачами. Однако последняя от госпитализации и вызова бригады скорой медицинской помощи отказалась, - сообщили в следкоме.

Из объяснений фельдшера следует, что в течение часа после звонка она позвонила женщине для уточнения состояния ее здоровья и повторного предложения госпитализации. Женщина сообщила, что ее состояние несколько улучшилось и она намерена днем самостоятельно обратиться к врачу. Других вызовов 17 апреля от Марии на телефон 112 и в медучреждения по данным следствия не поступало.

В настоящее опрошены знакомые умершей женщины, руководство и медицинские работники поликлиники, истребованы копии журнала вызовов скорой медицинской помощи, акт проверки врачебной комиссии, копии объяснений фельдшеров, выполняются иные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Кроме того, следствием назначена экспертиза по полноте и правильности оказания медицинской помощи женщине.

По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение, дана юридическая оценка действиям должностных лиц, а также установлены причины и условия происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU