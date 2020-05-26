«Она просила «помогите»: Мама умершей 30-летней петербурженки рассказала, почему дочь отказалась ехать в больницу

30-летняя Мария Симонова, которая скончалась в Санкт-Петербурге после того, как к ней не приехала «скорая помощь», сама при первом вызове медиков отказалась от госпитализации. Запись этого разговора с диспетчером «неотложки» появилась 25 мая 2020 года в сети. Мама девушки, Ольга, объяснила «КП-Петербург», почему ее дочь не захотела ехать в стационар.

- Она такой человек. Она всю жизнь боялась «скорой помощи». Сама врач, а не любит больницы, - пояснила Ольга. – Плюс еще эта эпидемия. Возможно она боялась заразиться коронавирусом. Но врачи должны были приехать и убедить ее. Она же сказала «помогите».

Однако достоверно известно, что Мария отказалась от госпитализации только при первом обращении по номеру 112 в 3:30 ночи 17 апреля. После девушка уже звонила по прямому телефону, который ей дала диспетчер. Записей этих разговоров на данный момент нет. Но после этих звонков Мария рассказала подруге, что повторные обращения к медикам ей не помогли.

Мария сама была врачом, но больницы не любилаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я звонила ночью опять. Потому что было очень «лихо». Мне сказали, что сейчас мне надо уколоть диуретик, который я сама могу вколоть. Только в аптеку надо сходить. Потом мне перезвонила диспетчер, рассказала, какую мне соблюдать диету, что у меня пиелонефрит, - отослала аудиосообщения Мария своей подруге. - Когда я спросила, какой есть альтернативный вариант. Мне сказали, что на данный момент никаких вариантов нет, потому что все больницы переполнены.

Также известно, что с адреса, где жила Мария в 112 поступало еще три звонка 18 апреля в 14:19, 14:50 и 15:53. Как пояснила Ольга, это звонила уже подруга девушки, которая стояла под ее дверью и пыталась хоть что-нибудь выяснить про то, что случилось с Марией.

- Она обзванивала скорые, пыталась выяснить, может Машу госпитализировали. Когда мы уже вскрыли дверь и нашли дочь, у нее была пена у рта. Как мне объяснили, это потому что организм был переполнен жидкостью, которая сдавила сердце и легкие.

Ольга уверена, что если ее дочь просила по телефону о помощи, то явно ситуация была тяжелая. Сама же мама не могла оперативно приехать к дочери, так как живет в Великих Луках, это почти 500 километров от Петербурга.

В понедельник, 25 мая, Ольга встречалась со следователем и рассказывала о том, что произошло. На данный момент следственный комитете проводит проверку.

Разговор петербурженки Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи 00:00 00:00

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