Следственный комитет начал расследование барбекю на Вечном огне в Кронштадте
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух девушек и мужчины, которые вечером 24 мая устроили "шашлыки" на Вечном огне в Кронштадте. Об этом инциденте стало известно 26 мая. В этот же день полиция установила личности «отдыхающих» и задержала.
- По данным следствия, ночью 24 мая 2020 года, находясь у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте, 2 женщины и мужчина в возрасте от 23 до 36 лет, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи, - рассказали в следственном комитете.
Сейчас решается вопрос о задержании участников барбекю и предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Также следком напомнил жителям и гостям города о недопустимости осквернения зданий или иных сооружений, порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, памятных мест, мест захоронения и других объектов культурного наследия, а также предупреждает о привлечении к ответственности, в том числе и уголовной за совершение указанных действий.
Следственный комитет начал расследование дела о барбекью на Вечном огне в Кронштадте.Видео: СК СПб
ИСТОЧНИК KP.RU