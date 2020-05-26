Следственный комитет начал расследование барбекю на Вечном огне в Кронштадте

26 Май 2020 2020-05-26T18:27:25+03:00

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух девушек и мужчины, которые вечером 24 мая устроили "шашлыки" на Вечном огне в Кронштадте. Об этом инциденте стало известно 26 мая. В этот же день полиция установила личности «отдыхающих» и задержала.

- По данным следствия, ночью 24 мая 2020 года, находясь у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте, 2 женщины и мужчина в возрасте от 23 до 36 лет, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи, - рассказали в следственном комитете.

Сейчас решается вопрос о задержании участников барбекю и предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Также следком напомнил жителям и гостям города о недопустимости осквернения зданий или иных сооружений, порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, памятных мест, мест захоронения и других объектов культурного наследия, а также предупреждает о привлечении к ответственности, в том числе и уголовной за совершение указанных действий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781406" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет начал расследование дела о барбекью на Вечном огне в Кронштадте.Видео: СК СПб

ИСТОЧНИК KP.RU