Чиновница в Ленобласти знала, но молчала о поврежденной проводки в доме, где в пожаре погибли шестеро детей

26 Май 2020 2020-05-26T18:45:26+03:00

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Семью Шнитковых из Выборга, где росли семеро дочерей, как оказалось, проверили чиновники перед пожаром. Напомним, что в огне погибли шестеро девочек, самой маленькой который был всего месяц. Предварительно, причиной возгорания стала плохая проводка, о которой было известно заранее.

- Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - В марте 2019 года был проведен осмотр условий жизни и содержания несовершеннолетних, по результатам которого получены сведения о поврежденной электропроводке, о проживании семьи на втором этаже (мансарде), которая не предназначена для этого, а также об антисанитарных условиях проживания детей.

Сейчас чиновницу уже задержали. Следствие планирует посадить ее под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU