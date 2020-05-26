Горячая вода не исчезнет в стационарах и поликлиниках Санкт-Петербурга

26 Май 2020 2020-05-26T19:15:16+03:00

В стационарах и поликлиниках Санкт-Петербурга не пропадет горячая вода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все пациенты и медработники городских стационаров и поликлиник не останутся без горячей воды на период плановых отключений. Все медучреждения заранее обеспечат резервными источниками. Естественно, особое внимание уделят стационарам, где лечатся больные коронавирусом.

- В резервных источниках горячего водоснабжения нуждаются 33 городских и федеральных стационара. В том числе 23 площадки, который уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, стационары, где лечат внебольничные пневмонии, а также те, которые готовятся к перепрофилированию под COVID-19. В 19-ти медучреждениях уже установлены бойлеры, - передает пресс-служба Смольного со ссылкой на комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Остальные медучреждения подключат к горячей воде по резервной схеме, в том числе к специальным блок-модульным котельным.

Напомним, в некоторых районах Санкт-Петербурга горячую воду начнут отключать уже в июне. Сроки неудобств, как обещают, не превысят 2 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU