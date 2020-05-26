«Скорые» в Санкт-Петербурге опаздывают лишь в 4% случаев
Стало известно, что процент опозданий «скорых» к пациентам в Санкт-Петербурге крайне низок даже во время коронавируса. Время прибытия бригад к горожанам, как правило, не превышает 20 минут. Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой медпомощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков.
- 174 бригады сейчас у нас есть. Они и для обычных пациентов и для больных коронавирусом. Средств индивидуальной защиты у нас достаточно, после каждого пациента идет обработка машины бригады. Лимит времени прибытия к пациенту – 20 минут. Пытаемся удержать этот показатель. Количество задержек сейчас около 4%. Это небольшой процент, но он действительно существует, - отметил Бойков в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».
По словам главврача, на сегодняшний день на Городской станции скорой помощи все еще остаются проблемы с комплектованием штата сотрудников из-за того, что некоторые медики заражаются от пациентов. Напомним, в городе коронавирусом болеют уже примерно 3 тысячи медработников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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