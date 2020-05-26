2020-05-26T20:12:00+03:00
Общество

«Скорые» в Санкт-Петербурге опаздывают лишь в 4% случаев

Лимит прибытия к пациенту по-прежнему составляет 20 минут
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бригады скорой помощи редко опаздывают на вызовы пациентов в Санкт-Петербурге даже во время коронавируса.Бригады скорой помощи редко опаздывают на вызовы пациентов в Санкт-Петербурге даже во время коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что процент опозданий «скорых» к пациентам в Санкт-Петербурге крайне низок даже во время коронавируса. Время прибытия бригад к горожанам, как правило, не превышает 20 минут. Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой медпомощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков.

- 174 бригады сейчас у нас есть. Они и для обычных пациентов и для больных коронавирусом. Средств индивидуальной защиты у нас достаточно, после каждого пациента идет обработка машины бригады. Лимит времени прибытия к пациенту – 20 минут. Пытаемся удержать этот показатель. Количество задержек сейчас около 4%. Это небольшой процент, но он действительно существует, - отметил Бойков в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

По словам главврача, на сегодняшний день на Городской станции скорой помощи все еще остаются проблемы с комплектованием штата сотрудников из-за того, что некоторые медики заражаются от пациентов. Напомним, в городе коронавирусом болеют уже примерно 3 тысячи медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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