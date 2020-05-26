2020-05-26T21:59:25+03:00
Общество

Число госпитализаций в больницы Санкт-Петербурга выросло в 2-3 раза после майских праздников

Раньше за день в стационары забирали 200-300 горожан с пневмонией или коронавирусом, а теперь – 650-670
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нагрузка на больницы Санкт-Петербурга удвоилась после майских праздников.Нагрузка на больницы Санкт-Петербурга удвоилась после майских праздников.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге в 2-3 раза увеличилась нагрузка на больницы после майских праздников. По информации первого замглавы комздрава Андрея Сараны, это связано с тем, что горожане массово нарушали самоизоляцию и гуляли, собираясь в компании.

- Сейчас мы имеем пик после 1 мая и 9 мая. Потому что примерно 10-15 дней прошло с того, как люди, скажем так, массово стали выходить на улицы, встречаться. И мы именно с этим связываем пиковый подъем, потому что еще две недели назад у нас средняя госпитализация в сутки была 200-300 человек. Сейчас у нас стабильно, практически, установилась, другая цифра: 650-670 человек ежедневно мы госпитализируем с пневмониями или с пневмониями с COVID-19, - поделился неутешительной статистикой Андрей Сарана в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

По информации комздрава, медики каждый день выписывают 600-650 пациентов и столько же вновь принимают в больницы. Для сравнения это как одна Покровская больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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