2020-05-26T23:29:40+03:00
Звезды

Певица Зара удивилась полупустому Санкт-Петербургу

Она приняла участие в съемках, посвященных Дню города, но оказалась шокирована обстановкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Зара посетила Санкт-Петербург для съемок на День города.Зара посетила Санкт-Петербург для съемок на День города.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Зару шокировал полупустой Санкт-Петербург. В своем Instagram певица рассказала, что не может привыкнуть к такой обстановке в городе. Оказалась, звезда посетила Северную столицу для участия в съемках, посвященных Дню города, торжества которого пройдут в онлайн-формате.

- Сегодня ездила в родной Петербург на съемки, посвященные Дню города. До сих пор не могу привыкнуть к полупустым улицам, вокзалам и поездам. Хочется дышать полной грудью, наслаждаться красотой любимого города и видеть потрясающие улыбки прохожих, тем более когда такая замечательная погода... А пока соблюдаем все меры предосторожности, берегите себя и будьте здоровы! – написала Зара своим поклонникам.

Зара рассказала о своих впечатлениях своим подписчикам. Фото: instagram.com/zara_music

Зара рассказала о своих впечатлениях своим подписчикам. Фото: instagram.com/zara_music

Напомним, в последнее время Зара не редкий гость в городе на Неве. Ранее она пела с Андреа Бочелли на Дворцовой площади в рамках музыкального фестиваля.

Напомним, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге по-прежнему низок. После майских праздников в стационары госпитализируют вдвое больше людей, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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