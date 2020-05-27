Появились подробности об умершей от коронавируса беременной женщине
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть беременной женщины, у которой был ранее диагностирован коронавирус. Трагедия произошла 21 мая на фоне тяжелого течения болезни.
- 34-летняя беременная женщина, гражданка иностранного государства, скончалась в больнице имени Боткина 21 мая. У нее была подтверждена коронавирусная инфекция, тяжелое течение вирусной пневмонии, - сообщает пресс-служба Комздрава.
К сожалению, врачам также не удалось спасти жизнь и нерожденному ребенку.
При этом пока причины смерти пациентки лишь предварительные, окончательные выводы сделает комиссия по летальным исходам после получения результатов паталогоанатомического исследования.
Срок беременности, на котором находилась умершая женщина, не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU