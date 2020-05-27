Жертв жестокого насильника разыскивают в Санкт-Петербурге

27 Май 2020 2020-05-27T16:00:55+03:00

Мужчина избил и надругался над женщиной в одном из домов по Среднеохтинском проспекте [видео]

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В Санкт-Петербурге следственный комитет разыскивает женщин, которые могли стать жертвами насильника. В среду, 27 мая 2020 года, ведомство опубликовало фотографию 35-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании. На данный момент он находится под стражей.

- Из материалов уголовного дела следует, что 23 мая 2020 года обвиняемый в подъезде одного из домов на Среднеохтинском проспекте напал на местную жительницу, после чего затолкнул ее в квартиру, где жестоко избил и изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщили в следственном комитете.

Также у следователей есть информация о том, что это не единственный случай изнасилования, который совершил данный мужчина. В связи с этим комитет просит горожан, располагающих информацией о его преступной деятельности обратиться по телефонам 570-66-71 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781576" frameborder="0"></iframe> В Петербурге разыскивают жертв жестокого насильника.Видео: СК СПб

ИСТОЧНИК KP.RU