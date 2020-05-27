2020-05-27T18:46:20+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе

«Комсомолка» собрала последние новости по коронавирусу в Ленинградской области на 27 мая 2020 года и посмотрела, как распространилась зараза по районам
Евгения МОСКВИНА
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Всеволожский район по-прежнему на втором месте по заболеваемости в Ленобласти.Всеволожский район по-прежнему на втором месте по заболеваемости в Ленобласти.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленобласти по-прежнему находят новые случаи заражения коронавирусом – за последние сутки их 56. Но есть и хорошая новость: уже второй день подряд прирост выздоровевших в регионе больше, чем заболевших (выписали 71 пациента). На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года видно, что новые случаи выявили в 36 населенных пунктах.

А вот не очень приятная часть статистики: больше одной трети от новых заболевших пришлось на Гатчинский район. Там сразу 20 новый заболевших за сутки. Напомним, что этот район является лидером по числу пациентов с подтвержденным коронавирусом. На сегодня их там 770.

"Комсомолка" составила карту распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года. Фото: Павел РОМАНОВ

"Комсомолка" составила карту распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года.Фото: Павел РОМАНОВ

Всего с начала пандемии в Ленобласти заболели коронавирусом 2609 человек. Из них успешно преодолели болезнь уже 1186 пациентов. К сожалению, в регионе зафиксировали смерть от COVID-19 у 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе
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