2020-05-27T19:56:02+03:00
Общество

Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»

Звонить «03» надо при любом случае угрозы жизни и здоровью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Названы симптомы коронавируса, при которых петербуржцам надо звонить в "скорую".Названы симптомы коронавируса, при которых петербуржцам надо звонить в "скорую".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Главный врач Горстанции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал жителям Северной столицы о симптомах, при которых можно без замешки вызывать «скорую». По словам специалиста, горожанам не нужно надеяться на авось и звонить «03» или «103» всякий раз, когда появляется какая-либо угроза жизни и здоровья. Особенно – во время пандемии коронавируса.

- При появлении симптомов вроде повышении температуры, затрудненного дыхания, одышки следует обращаться в поликлинику к своему участковому врачу. А все случаи угрозы жизни и здоровью — повод для вызова скорой помощи, - подчеркнул Алексей Бойков в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Если температура поднялась выше 38 градусов, а частота дыхания стала больше, чем 22-24 вдоха за минуту и легче не становится, то можно смело вызывать на дом медиков. К слову, по словам Алексея Бойкова, «скорые» в Санкт-Петербурге опаздывают к пациентам лишь в 4% случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию
Александр Беглов внес поправку к проекту корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год
Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август
Новая выделенная полоса соединит 4 района Санкт-Петербурга с 31 мая
Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»
Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе
На трассе М-10 на полмесяца ограничат движение на участке в Ленинградкой области
Три человека сгорели заживо при пожаре в бытовке в Санкт-Петербурге
«Дважды заводили сердце»: врач рассказал об умершей от коронавируса беременной женщине
Четыре серых тюленя, спасенные в Санкт-Петербурге, вернулись в Финский залив
В Санкт-Петербурге могут в ближайшие дни разрешить каршеринг
Следственный комитет начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Ленинградской области
В Ленинградской области разрешили открыть все рынки
Жертв жестокого насильника разыскивают в Санкт-Петербурге
Больше 700 петербургских медиков пострадали при работе с коронавирусом
Кафе, обслуживающее посетителей в зале во время пандемии, закрыли в центре Санкт-Петербурга
В Ленобласти введен «тихий час», когда запрещено шуметь днем
Памятнику Петру Первому возложили цветы в честь Дня города Санкт-Петербурга
Музейные парки по всей России могут открыть в скором времени
В Санкт-Петербурге потратили "не туда" 344 миллиона рублей бюджетных денег
Из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин общежитие Политехнического университета в Санкт-Петербурге
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили петербуржцев с Днем города
Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Законодательное собрание поздравило жителей Санкт-Петербурга с Днем города
Вывозной рейс из Кишинева прилетит в Санкт-Петербург 27 мая 2020 года
Появились подробности об умершей от коронавируса беременной женщине