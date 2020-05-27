Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»

27 Май 2020 2020-05-27T19:56:02+03:00

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Главный врач Горстанции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал жителям Северной столицы о симптомах, при которых можно без замешки вызывать «скорую». По словам специалиста, горожанам не нужно надеяться на авось и звонить «03» или «103» всякий раз, когда появляется какая-либо угроза жизни и здоровья. Особенно – во время пандемии коронавируса.

- При появлении симптомов вроде повышении температуры, затрудненного дыхания, одышки следует обращаться в поликлинику к своему участковому врачу. А все случаи угрозы жизни и здоровью — повод для вызова скорой помощи, - подчеркнул Алексей Бойков в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Если температура поднялась выше 38 градусов, а частота дыхания стала больше, чем 22-24 вдоха за минуту и легче не становится, то можно смело вызывать на дом медиков. К слову, по словам Алексея Бойкова, «скорые» в Санкт-Петербурге опаздывают к пациентам лишь в 4% случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU