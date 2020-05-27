2020-05-27T21:06:05+03:00
Экономика

Александр Беглов внес поправку к проекту корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год

Губернатор предложил сократить доход бюджета на 3,2 млрд рублей ради поддержки бизнеса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Губернатор Александр Беглов внес существенную поправку к проекту закона бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год.Губернатор Александр Беглов внес существенную поправку к проекту закона бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

27 мая в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесли поправку Александра Беглова ко второму чтению проекта закона городского бюджета на 2020 год. Губернатор предложил сократить казну на 3,2 млрд рублей ради финансовой поддержки бизнеса в непростое время ограничений по коронавирусу.

- Однако одновременно на 3,9 млрд рублей увеличат поступления из федерального бюджета. В итоге доходы в плюсе на 0,7 млрд рублей, - вставляют важную ремарку в пресс-службе Смольного.

Расходы увеличатся на 7,8 млрд рублей. В основном, деньги пойдут на лекарства для льготников (1,9 млрд), на субсидии поставщикам социальных услуг (1,6 млрд) и на зарплату работникам школ и университетов (больше 500 миллионов). Благодаря деньгам из федерального бюджета больше расходов придется на выплату медработникам – сразу 3 млрд рублей.

В итоге доходы бюджета, с учетом поправки губернатора, будут иметь доходы в размере 573,8 млрд рублей и расходы на 684,96 млрд рублей. Дефицит, как не трудно посчитать, составит 111,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию
Александр Беглов внес поправку к проекту корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год
Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август
Новая выделенная полоса соединит 4 района Санкт-Петербурга с 31 мая
Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»
Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе
На трассе М-10 на полмесяца ограничат движение на участке в Ленинградкой области
Три человека сгорели заживо при пожаре в бытовке в Санкт-Петербурге
«Дважды заводили сердце»: врач рассказал об умершей от коронавируса беременной женщине
Четыре серых тюленя, спасенные в Санкт-Петербурге, вернулись в Финский залив
В Санкт-Петербурге могут в ближайшие дни разрешить каршеринг
Следственный комитет начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Ленинградской области
В Ленинградской области разрешили открыть все рынки
Жертв жестокого насильника разыскивают в Санкт-Петербурге
Больше 700 петербургских медиков пострадали при работе с коронавирусом
Кафе, обслуживающее посетителей в зале во время пандемии, закрыли в центре Санкт-Петербурга
В Ленобласти введен «тихий час», когда запрещено шуметь днем
Памятнику Петру Первому возложили цветы в честь Дня города Санкт-Петербурга
Музейные парки по всей России могут открыть в скором времени
В Санкт-Петербурге потратили "не туда" 344 миллиона рублей бюджетных денег
Из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин общежитие Политехнического университета в Санкт-Петербурге
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили петербуржцев с Днем города
Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Законодательное собрание поздравило жителей Санкт-Петербурга с Днем города
Вывозной рейс из Кишинева прилетит в Санкт-Петербург 27 мая 2020 года
Появились подробности об умершей от коронавируса беременной женщине