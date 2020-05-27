Александр Беглов внес поправку к проекту корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год

27 Май 2020 2020-05-27T21:06:05+03:00

Губернатор Александр Беглов внес существенную поправку к проекту закона бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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27 мая в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесли поправку Александра Беглова ко второму чтению проекта закона городского бюджета на 2020 год. Губернатор предложил сократить казну на 3,2 млрд рублей ради финансовой поддержки бизнеса в непростое время ограничений по коронавирусу.

- Однако одновременно на 3,9 млрд рублей увеличат поступления из федерального бюджета. В итоге доходы в плюсе на 0,7 млрд рублей, - вставляют важную ремарку в пресс-службе Смольного.

Расходы увеличатся на 7,8 млрд рублей. В основном, деньги пойдут на лекарства для льготников (1,9 млрд), на субсидии поставщикам социальных услуг (1,6 млрд) и на зарплату работникам школ и университетов (больше 500 миллионов). Благодаря деньгам из федерального бюджета больше расходов придется на выплату медработникам – сразу 3 млрд рублей.

В итоге доходы бюджета, с учетом поправки губернатора, будут иметь доходы в размере 573,8 млрд рублей и расходы на 684,96 млрд рублей. Дефицит, как не трудно посчитать, составит 111,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU