Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию

27 Май 2020 2020-05-27T21:49:20+03:00

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В Санкт-Петербурге приняли очередное послабление по коронавирусу. Главный государственный санитарный врач по городу Наталья Башкетова разрешила пациентам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом, проходить медицинскую реабилитацию. Соответствующее постановление появилось на сайте Роспотребнадзора. Однако у послабления есть важный нюанс - пациенту нужно неоднократно подтвердить, что COVID-19 отступил.

- Постановляю снять с 27 мая 2020 года запрет на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом COVID-19, с подверженными двукратными отрицательными результатами лабораторного обследования, - гласит официальный документ.

Ранее "Комсомолка" писала о проверке Роспотребнадзора в НИИ имени Джанелидзе, которая закончилась для больницы штрафом в 100 тысяч рублей из-за массовых нарушений санитарных норм во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU