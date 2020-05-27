2020-05-27T21:49:20+03:00
Общество

Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Наталья Башкетова
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Санкт-Петербурге сняли запрет на медицинскую реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом.В Санкт-Петербурге сняли запрет на медицинскую реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге приняли очередное послабление по коронавирусу. Главный государственный санитарный врач по городу Наталья Башкетова разрешила пациентам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом, проходить медицинскую реабилитацию. Соответствующее постановление появилось на сайте Роспотребнадзора. Однако у послабления есть важный нюанс - пациенту нужно неоднократно подтвердить, что COVID-19 отступил.

- Постановляю снять с 27 мая 2020 года запрет на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом COVID-19, с подверженными двукратными отрицательными результатами лабораторного обследования, - гласит официальный документ.

Ранее "Комсомолка" писала о проверке Роспотребнадзора в НИИ имени Джанелидзе, которая закончилась для больницы штрафом в 100 тысяч рублей из-за массовых нарушений санитарных норм во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновницу из Выборга посадили под домашний арест по делу о пожаре, в котором погибли шестеро детей
Заброшенный торговый центр начали сносить у Балтийского вокзала
Погоня инспекторов ДПС за мотоциклистом по центру Санкт-Петербургу попала на видео
Новое граффити от HoodGraff сравнило петербуржцев с динозаврами, засидевшимися на самоизоляции
Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию
Александр Беглов внес поправку к проекту корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год
Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август
Новая выделенная полоса соединит 4 района Санкт-Петербурга с 31 мая
Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»
Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе
На трассе М-10 на полмесяца ограничат движение на участке в Ленинградкой области