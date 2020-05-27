2020-05-27T22:05:34+03:00
Общество

Новое граффити от HoodGraff сравнило петербуржцев с динозаврами, засидевшимися на самоизоляции

Художники создали стрит-арт «питерюрского периода» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге появилось новое граффити, напомнившее об усталости от самоизоляции. Фото: instagram.com/myhoodisgoodВ Санкт-Петербурге появилось новое граффити, напомнившее об усталости от самоизоляции. Фото: instagram.com/myhoodisgood
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Граффитисты из знаменитой петербургской команды HoodGraff закончили свою новую работу, расположенную на трансформаторной подстанции, что находится на Греческом проспекте. На этот раз художники затронули актуальную тему усталости на самоизоляции во время пандемии коронавируса, изобразив динозавра-петербуржца с надписью «Засиделись. Питерюрский период».

Горожане уже облюбовали стрит-арт и активно фотографируются с ним. Фото: instagram.com/myhoodisgood

Горожане уже облюбовали стрит-арт и активно фотографируются с ним. Фото: instagram.com/myhoodisgood

- А нужны комментарии? #граффитибыть, – коротко подписали свою работу авторы в своем Instagram.

Создатели граффити напомнили, что на подстанции с Греческого проспекта, 1А уже однажды исчез «король блюза» Би Би Кинг. Рисунок с музыкантом продержался четыре года. Посмотрим, как скоро коммунальщики возьмутся за засидевшегося динозавра.

Приключения граффити на трансформаторной подстанции продолжаются. Фото: instagram.com/myhoodisgood

Приключения граффити на трансформаторной подстанции продолжаются. Фото: instagram.com/myhoodisgood

Напомним, ранее художники из HoodGraff восстановили легендарное граффити с Данилой Багровым из дилогии «Брат», которое испортил их заклятый враг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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