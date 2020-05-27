2020-05-27T22:34:09+03:00
Происшествия

Погоня инспекторов ДПС за мотоциклистом по центру Санкт-Петербургу попала на видео

Мужчина схлопотал кучу штрафов из-за нежелания остановиться [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мотоциклист пустился в бега от инспекторов ГИБДД в центре Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/dorinspbМотоциклист пустился в бега от инспекторов ГИБДД в центре Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb
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Ночью 27 мая на перекрестке Невского проспекта с набережной канала Грибоедова сотрудники ГИБДД попытались остановить дерзкого водителя мотоцикла, однако он умчал вдаль. 30-летний начал гоняться от инспекторов по всему центру Санкт-Петербурга, позабыв обо всех правилах дорожного движения и рискуя устроить ДТП. В итоге его догнали на улице Рубинштейна у дома №38.

- Мотоциклиста трижды оформили за проезд на запрещающий сигнал светофора и по разу за неостановку и движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. По данному факту проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Причины неадекватного поведения водителя сейчас устанавливаются. Добавим, что с приходом тепла в Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксировали резкий рост количества аварий с мотоциклистами. Некоторые из них оказались смертельными.

Погоня ДПС за мотоциклистом в центре Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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