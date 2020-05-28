Аппараты для быстрой дезинфекции машин скорой помощи создали в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T23:27:33+03:00

Обработка салона займет не больше 1 минуты, что так ценно в период пандемии коронавируса

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В Санкт-Петербурге разработали новую систему экспресс-дезинфекции машин скорой помощи. Это особенно актуально во время пандемии, когда из автомобилей «скорых» нередко выстраиваются очереди в стационары из-за необходимости соблюдения различных санитарных мер. Аппарат для быстрой дезинфекции способен сократить утомительную процедуру до 1 минуты. После этого машину нужно проветрить около 5 минут, а затем медикам можно снова отправляться на выезд к новым пациентам.

- Система аэрозольной дезинфекции встраивается в автомобиль и управляется удаленно с планшета, чтобы исключить контакты медперсонала с дезинфектантом. Верифицированные сведения о проведенной дезинфекции, месте, времени, машине и ФИО оператора автоматически поступят в базу данных лечебного учреждения, - цитируют разработчика устройства из компании «АСКМ» в пресс-службе Особой экономической зоны Санкт-Петербурга.

По словам создателей, в составе дезинфицирующего средства лежит диоксид хлора, который успешно убивает все известные бактерии, грибы и вирусы, а для человека является безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU