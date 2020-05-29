Продуктовые наборы для школьников и детсадовцев Санкт-Петербурга стали разнообразнее

29 Май 2020 2020-05-29T01:20:28+03:00

В майских пайках стало больше сладостей и еды без глютена

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Начальник управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков рассказал, что продуктовые наборы для школьников и детсадовцев, которые выдадут за май, будут гораздо разнообразнее и лучше по составу. Расширен, в частности, ассортимент сладостей, чтобы побаловать детей перед каникулами.

- У нас все продукты из наборов разрешены для детского питания. Но есть определенная категория детей с ограничениями по здоровью. Для них мы подготовили два набора, куда включили безглютеновую продукцию, - рассказал чиновник в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Власти заверяют, что выслушали множество жалоб от горожан, поэтому качество новых продуктовых наборов увеличится в разы. Пока что пайки не выдают. Чиновники продолжают заключать договоры с поставщиками продуктов и согласовывать графики выдачи коробок с едой в школах и детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU