Продуктовые наборы для школьников и детсадовцев Санкт-Петербурга стали разнообразнее
Начальник управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков рассказал, что продуктовые наборы для школьников и детсадовцев, которые выдадут за май, будут гораздо разнообразнее и лучше по составу. Расширен, в частности, ассортимент сладостей, чтобы побаловать детей перед каникулами.
- У нас все продукты из наборов разрешены для детского питания. Но есть определенная категория детей с ограничениями по здоровью. Для них мы подготовили два набора, куда включили безглютеновую продукцию, - рассказал чиновник в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».
Власти заверяют, что выслушали множество жалоб от горожан, поэтому качество новых продуктовых наборов увеличится в разы. Пока что пайки не выдают. Чиновники продолжают заключать договоры с поставщиками продуктов и согласовывать графики выдачи коробок с едой в школах и детсадах.
ИСТОЧНИК KP.RU