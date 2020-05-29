2020-05-29T11:26:28+03:00
Общество

Последние новости по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: скончались еще 11 человек

«Комсомолка» собрала последние новости по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: число смертельных случаев достигло 178
Петр КИБЕР
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В Петербурге подтверждена смерть еще 11 человек от коронавируса.В Петербурге подтверждена смерть еще 11 человек от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел обновленные данные по ситуации на утро пятницы. Стали также известны последние новости по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года.

- По состоянию на утро 29 мая подтверждена смерть еще 11 человек по причине коронавируса в Санкт-Петербурге, - сообщает Оперштаб.

Таким образом, умершими от коронавирусной инфекции с начала пандемии официально считаются 178 человек. При этом надо понимать, что у комиссии по летальным исходам большой объем работы, ведь, как ранее сообщал губернатор города, от внебольничной пневмонии умерло гораздо больше петербуржцев. Но не у всех был диагностирован коронавирус.

Рост числа умерших, как раз связан с выросшей интенсивностью деятельности комиссии.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге заболели 369 человек, вылечились 330, а в активной фазе заболевания остаются 9924 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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