330 человек за сутки вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге

29 Май 2020 2020-05-29T12:27:46+03:00

Всего побороть болезнь смогли уже больше пяти тысяч горожан

Изменить размер текста: A A

Еще 330 жителей Санкт-Петербурга, болевших коронавирусом, смогли излечиться от опасной инфекции. И это лишь за последние сутки. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

- По состоянию на 10:35 29 мая число вылечившихся от коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 5113 человек, - сообщает Оперштаб.

Надо отметить, что количество выздоровевших пациентов приблизилось к новым случаям заболевания. Так, за минувшие сутки заразились инфекцией COVID-19 369 человек. А за все время диагноз был подтвержден более чем у 15 тысяч горожан. При этом 178 из числа больных скончались.

На данный момент на домашнем лечении – при легком состоянии или в стационарах, если коронавирус протекает в средней и тяжелой форме, остаются 9924 жителя Санкт-Петербурга, у которых болезнь находится в активной фазе.

ИСТОЧНИК KP.RU