«Такой старый уже»: Кержаков поздравил Аршавина с рождения

29 Май 2020 2020-05-29T13:18:58+03:00

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29 мая отмечает свой День рождения один из самых любимых и самых скандальных игроков петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. Бывшей звезде клуба и нынешнему тренеру детской команды исполнилось 39 лет.

- Андрей Сергеевич, мы благодарны вам за невероятный вклад в историю «Зенита» и российского футбола, который невозможно переоценить! Мы рады, что вы передаете свой бесценный опыт будущим футболистам и доказываете личным примером, что возможно все! – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте «Зенита».

Не упустил возможности поздравить друга и бывший партнер Аршавина по «Зениту» Александр Кержаков: «Такой старый уже», - поиронизировал в комментариях в зенитовском Инстаграме экс-форвард, которому в ноябре 2020 года исполнится «всего» 38.

Напомним, что накануне стало известно о возвращении в «Зенит» еще одной легенды – Александра Анюкова, который уходил в родные «Крылья Советов», чтобы там завершить игровую карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU