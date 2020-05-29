Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года: Есть ли новые случаи заражений

29 Май 2020 2020-05-29T18:58:32+03:00

«Комсомолка» собрала последние новости по коронавирусу на 29 мая 2020 года и узнала актуальную информацию о новых заболевших

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В Ленинградской области вновь не обошлось без новых случаев заражений коронавирусом. По последним новостям на 29 мая 2020 года, за сутки коронавирусом заболели еще 53 человека. При этом сразу 108 выздоровели и выписались, следует из данных Роспотребнадзора. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 29 мая 2020 года видно, что новые случаи выявили всего в 23 населенных пунктах. А в восьми районах региона и вовсе обошлось без прироста заболевших.

Так, обрадовали статистикой Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский, Приозерский и Тосненский районы. Там за 24 часа ни у кого не подтвердили новую инфекцию.

"Комсомолка" собрала данные заболеваемости коронавирусом в Ленобласти по районам.Фото: Павел РОМАНОВ

Кроме того, довольно много выздоровевших в лидирующих по коронавирусу районах. За сутки в Гатчинском районе таких 51 пациент, а во Всеволожском - 21. Всего в в Ленобласти за все время пандемии выявили 2713 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU