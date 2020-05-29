2020-05-29T18:58:32+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года: Есть ли новые случаи заражений

«Комсомолка» собрала последние новости по коронавирусу на 29 мая 2020 года и узнала актуальную информацию о новых заболевших
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Ленобласти 53 новых случая заражения коронавирусом.В Ленобласти 53 новых случая заражения коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленинградской области вновь не обошлось без новых случаев заражений коронавирусом. По последним новостям на 29 мая 2020 года, за сутки коронавирусом заболели еще 53 человека. При этом сразу 108 выздоровели и выписались, следует из данных Роспотребнадзора. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 29 мая 2020 года видно, что новые случаи выявили всего в 23 населенных пунктах. А в восьми районах региона и вовсе обошлось без прироста заболевших.

Так, обрадовали статистикой Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский, Приозерский и Тосненский районы. Там за 24 часа ни у кого не подтвердили новую инфекцию.

"Комсомолка" собрала данные заболеваемости коронавирусом в Ленобласти по районам. Фото: Павел РОМАНОВ

"Комсомолка" собрала данные заболеваемости коронавирусом в Ленобласти по районам.Фото: Павел РОМАНОВ

Кроме того, довольно много выздоровевших в лидирующих по коронавирусу районах. За сутки в Гатчинском районе таких 51 пациент, а во Всеволожском - 21. Всего в в Ленобласти за все время пандемии выявили 2713 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят по 14 июня
В коронавирусный стационар превратили поликлинику №42 Московского района
Еще 13 маршруток и 4 автобуса вернутся на улицы Санкт-Петербурга
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года: Есть ли новые случаи заражений
Документы на финскую визу начнут принимать не раньше 14 июня 2020 года в Санкт-Петербурге
Дополнительные электрички пустят с 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
В Петербурге наладили предоставление «арендных каникул» газетным киоскам и павильонам
Умер главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии для детей и юношества в Санкт-Петербурге
Регулярные рейсы Санкт-Петербург – Сочи появятся с 18 июня 2020 года
Пулково стал лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров
Здание бывшей богадельни в Новой Деревне стало памятником Санкт-Петербурга
С петербургских дорог уберут трамвайные остановки и нанесут новую разметку
Дежурные группы откроются в 363 детских садах Санкт-Петербурга с 1 июня 2020 года
Ирина Соколова стала главой Общественной палаты Санкт-Петербурга
23-градусная жара придет в Ленинградскую область 30 мая 2020 года
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Побит очередной антирекорд