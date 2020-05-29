Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят по 14 июня

29 Май 2020 2020-05-29T19:48:11+03:00

Отмену платы за детсады в Санкт-Петербурге продлили до середины июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном решили еще на 2 недели сохранить льготы для родителей малышей

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Отмена платы за детские сады в Санкт-Петербурге сохранена еще на 2 недели. Городские власти решили продлить льготы для всех родителей на срок с 1 по 14 июня. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного и подписано председателем комитета по образованию Жанной Воробьевой.

- Родители (законные представители) воспитанников освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за детьми за период с 1 по 14 июня, - гласит документ.

Руководителей детсадов обяжут проинформировать родителей лично, через соцсети или с помощью сайта учреждения, а затем составить списки ребят-счастливчиков и отправить их в исполнительный орган госвласти Санкт-Петербурга.

Напомним, в Смольном также озаботились составом грядущих продуктовых наборов для детей за май. Теперь качество пайков станет куда выше. Да и сладостей внутрь добавят.

ИСТОЧНИК KP.RU