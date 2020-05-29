Когда откроют парки и скверы в Санкт-Петербурге: Придется ждать третьего этапа послаблений

29 Май 2020 2020-05-29T20:37:54+03:00

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, когда власти откроют парки и скверы. Пока что столь желанное для горожан событие серьезно откладывается. Все из-за того, что парки - это место массового скопления людей, что опасно для развития пандемии коронавируса.

Всего будет три этапа снятия ограничений. Первые послабления город, напомним, уже ощутит с 1 июня. А вот парки и скверы, скорее всего, придется открыть только в третьем этапе, даже после возобновления торговли.

- К сожалению, не могу сказать, что они (посещения парков и скверов - Прим. ред.) будут в числе первых ограничений, которые мы будем снимать. Если тренд на снижение заболевания мы сохраним, то сначала разрешим уличный спорт. Парки, скорее всего, далеко не в первую очередь откроют. Там много детских площадок, на которых тесно контактируют ребята. Дети очень легко цепляют вирус, затем переносят его в семью, - рассказал Евгений Елин в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

ИСТОЧНИК KP.RU