Милонов призвал незамедлительно отменить все ограничения по коронавирусу

29 Май 2020 2020-05-29T20:27:23+03:00

По словам депутата Госдумы, уровень заболеваемости и смертности в Санкт-Петербурге да и во всей России не вырастет

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Виталий Милонов призвал властей Санкт-Петербурга да и всех регионов России незамедлительно отменить все ограничения по коронавирусу. По словам депутата Госдумы, стоит перенять положительный опыт Швеции, где нет никакой самоизоляции. Тирадой резких заявлений Милонов разразился в эфире «Радио Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM.

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- Не надо бояться смягчения режима самоизоляции. Посмотрите на Швецию, там изоляции не было вообще и при этом уровень заболеваемости и смертности, пусть и выше, чем в Финляндии, но заметно ниже, чем в Италии и Испании. Поэтому, я считаю, что нужно незамедлительно отменять все ограничения. Да – пускай в масках и перчатках! Пусть работают бары, пусть работают парикмахерские! – рассказал в радиоэфире Виталий Милонов.

Напомним, парки и скверы в Санкт-Петербурге скоро точно не откроются. По словам властей, сначала свою работу возобновит торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU