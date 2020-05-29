2020-05-29T20:49:00+03:00
Общество

Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Мы еще не вышли на плато»

Губернатор, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге заметил, что число заболевших COVID-19 все еще превышает число выздоровевших
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, рассказал, что город еще не вышел на плато.Александр Беглов, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, рассказал, что город еще не вышел на плато.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Губернатор Александр Беглов, рассказывая новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, заметил, что Северная столица еще не вышла на плато. По словам градоначальника, на сегодняшний день число заболевших COVID-19 все еще превышает число выздоровевших.

- Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато. Да, город увеличил в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Теперь в нашем распоряжении больше 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава, - отметил Александр Беглов.

Власти, как и раньше, призывают петербуржцев честно соблюдать режим самоизоляции, а также пользоваться защитными масками и перчатками, пусть с 1 июня их ношение и станет рекомендательным, а не обязательным. Все эти меры позволят городу быстрее понизить статистику заболеваний по коронавирусу и, соответственно, снять различные ограничения по пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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