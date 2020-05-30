2020-05-30T00:39:32+03:00
Происшествия

Четырехлетняя девочка попала под колеса «Хендая» на Биржевой площади

Ребенка, получившего тяжелые травмы, срочно госпитализировали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Хендай" сбил четырехлетнюю девочку на Биржевой площади."Хендай" сбил четырехлетнюю девочку на Биржевой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Хендай» сбил четырехлетнюю девочку на Биржевой площади. Все произошло около 22:20 напротив дома №1. По предварительной информации, машина столкнулась с ребенком на дороге вне зоны пешеходного перехода. Вопрос, что малютка делала на проезжей части без родителей, пока остается без ответа. В ГИБДД пытаются установить все причины ДТП.

- 29-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», совершил наезд на пешехода – девочку 4 лет. Это случилось вне зоны пешеходного перехода. Затем иномарка столкнулась с другой машиной «Тойота», за рулем которой находился 51-летний мужчина, - воспроизвели аварию в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате страшного ДТП девочку срочно госпитализировали в больницу усилиями медиков скорой помощи. Врачи диагностировали у ребенка тяжелые травмы.

Позднее в Сети появилось видео ДТП. На нем видно, что «Хендай» сбивает девочку, а затем ее переезжает «Тойота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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